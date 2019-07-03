На Ямале не стали судить мастера, по чьей вине погиб рабочий

На Ямале суд прекратил уголовное дело в отношении мастера, который следил за безопасностью на участке, где погиб рабочий. Речь идет о ЧП на Южно-Русском месторождении, которое случилось 26 февраля 2019 года. Напомним, одного из работников придавило трубой.

Мастера ОАО «Севернефтегазпром» судили за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.216 УК РФ). «26 февраля в тундровой местности бригада рабочих ремонтировала трубопровод. Мастер, возглавлявший бригаду, не проследил за обеспечением требований безопасности. В результате произошел сход трубопровода с удерживающего приспособления, придавив рабочего. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», – раскрывают обстоятельства ЧП в следственном управлении СК Ямала в среду, 3 июля 2019 года.

В ведомстве уточняют, что мужчина впервые совершил преступление, добровольно возместил ущерб и примирился с вдовой потерпевшего.

По решению суда уголовное преследование прекращено, мужчине назначен судебный штраф в размере 50 тыс. рублей.

Красноселькуп, служба информации

Красноселькуп. Другие новости 03.07.19

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