Депутаты заксобрания Ямала заказали развлечения на свой юбилей с варганом и горловым пением

Стало известно, как будут развлекать гостей и себя депутаты заксобрания Ямала в честь 25-летия думы. Парламент опубликовал заявку на проведение торжественных мероприятий – народные избранники ищут подрядчика на сайте торгов. Согласно документам, депутатам нужна концертная программа с бубнами и варганами, а также с фольклорными песнями ненцев и хантов. «В выступлениях песенного творчества должно быть представлено речитативное пение, горловое пение и звукоподражание птицам и животным», – говорится в техзадании депутатов, сообщает агентство «Новый День».

Заксобрание ЯНАО разместило заказ на поиск организатора концерта в честь 25-летия думы. Подрядчика определят в ближайшее время – в понедельник, 4 марта 2019 года, окончен прием заявок от потенциальных участников конкурса. Максимальная сумма контракта – 400 тыс. рублей. В документах указывается, что праздничный концерт пройдет 18 апреля 2019 года. Подрядчик должен разработать программу из 22 номеров, эскиз сцены. Артисты должны петь и танцевать в национальных костюмах аборигенов Ямала.

Также нужно организовать церемонию пересечения полярного круга (традиционно предлагают гостям округа). «Во время церемонии проводится обряд очищения и гостевания, знакомство с обычаем движения по Солнцу, шаманским камланием», – говорится в техзадании.

В этот же день, 18 апреля, состоится открытие фотовыставки и презентация книги. На выставку уйдет еще порядка 300 тыс.рублей. Отдельно на 440 тыс. рублей депутаты заказывали традиционную сувенирку к 25-летию – блокноты, календари. Кроме того, за 500 тыс. рублей государственная телекомпания «Ямал-Регион» снимает про депутатов фильм.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 04.03.19

В Пуровском районе задержали 20-летнего браконьера. / В Салехарде в думу идет депутат-американофоб. / В рейтинге самых образованных губернаторов Носов стал пятым, а Куйвашев – 83-м. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»