Депутаты Ямала заказали фильм про себя за полмиллиона рублей

Депутаты заксобрания Ямала снимут про себя фильм к празднованию 25-летия думы. Бюджет съемок – 500 тыс. рублей. Ролик создаст окружная государственная телекомпания «Ямал-регион» за две недели, сообщает агентство «Новый День».

Как сообщается в документации госзакупки, фильм посвящен законотворческой деятельности законодательного органа госвласти в период с 1994 по 2019 года. Целевая аудитория фильма – ямальцы. Его нужно будет показывать в эфире окружного телеканала в апреле и мае 2019 года не менее двух раз. Любопытно, что сценарий фильма государственная телекомпания напишет и согласует с заксобранием всего за четыре дня – таковы условия аукциона. После этого снять фильм нужно за 10 дней. Нужно сделать две версии. Полную – до 30 минут. И сокращенную – около 20 минут.

В фильме покажут интервью с депутатами заксобрания и «другими лицами» – это тоже условия аукциона.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.12.18

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