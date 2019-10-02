Депутаты думы Ямала снова снимают про себя фильм за счет бюджета

Депутаты Ямала снова заказывают фильм о себе. На этот раз – чтобы крутить его в коридорах заксобрания для посетителей. Подрядчик должен будет разработать стиль ролика, сценарий, отснять материал и смонтировать его. «При создании видеоролика исполнитель использует собственные архивные видеоматериалы и видеоматериалы, предоставленные заказчиком (то есть непосредственно заксобранием)",– говорится в техническом задании для подрядчика. Ролик должен занимать не более пяти минут.

Народные избранники хотят, чтобы авторы ролика использовали при съемках квадрокоптер, а при съемках интервью – экшн-камеры.

Начальная цена работ – 307 тыс. рублей. Возможно, в процессе торгов она будет снижена. Изготовителя фильма назовут в середине октября.

В конце 2018 года народные избранники Ямала уже снимали про себя фильм. Созданием ролика за 500 тыс. рублей тогда занималась государственная телерадиокомпания «Ямал Регион».

Салехард, служба информации

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