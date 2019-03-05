Силовики Салехарда ищут водителей, которые видели на трассе голую девушку

В Салехарде силовики расследуют изнасилование, совершенное в машине на трассе. По версии следствия, мужчина, угрожая убийством, заставил знакомую своей девушки сесть в машину. Далее он выехал на трассу, где несколько раз насиловал свою жертву. Сбежать девушка не могла – одежду злоумышленник порвал и выбросил, а водители, к которым она обращалась за помощью, не восприняли ее просьбы о помощи всерьез. Теперь силовики ищут этих водителей, чтобы они помогли восстановить картину преступления.

Дело возбудили сотрудники следственного отдела СУ СК Ямала по статье «изнасилование, соединенное с угрозой убийством». ЧП произошло в Салехарде 25 февраля 2019 года.

«Нетрезвый 27-летний мужчина поздно вечером приехал на автомобиле ВАЗ 2115 в поисках своей знакомой по адресу, где девушка проживала совместно с соседкой. Знакомой не было дома и мужчина заставил соседку поехать с ним, угрожая ножом. В машине злоумышленник срезал ножом с девушки всю одежду и выбросил из салона», – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК Ямала.

Несколько часов пьяный мужчина и его жертва ездили по трассам Салехард – Аксарка и Салехард-Надым. Мужчина несколько раз насиловал девушку.

Причем машина несколько раз съезжала в кювет, вытаскивать ее помогали проезжающие мимо автомобили. Но даже в это время сбежать жертве не удалось – водители не вняли ее просьбам о помощи, они поверили злоумышленнику, который сказал, что это его жена. Обратно в машину свою жертву насильник усаживал кулаками.

Вернуться в Салехард на машине ВАЗ мужчина с девушкой не смогли и поймали попутный транспорт – в городе они были только утром 26 февраля 2019 года. «Следственный отдел обращается к гражданам, которые оказывали ночью 25 февраля помощь водителю автомобиля ВАЗ-2115, госномер В115НМ 89, на дороге Салехард – Аксарка и подвозившим до Салехарда утром 26 февраля мужчину и девушку», – говорится в сообщении следователей.

Телефоны для связи: 8(34922) 5-32-99; 5-32-89, контакты следователя: 8-932-432-34-90.

Салехард, служба информации

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