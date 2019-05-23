На Ямале будут судить насильника, который бросил на дороге свою голую жертву

На Ямале завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который жестоко изнасиловал девушку и бросил ее замерзать на трассе.

Преступление было совершено в Салехарде 25 февраля 2019 года. Поздно вечером 27-летний нетрезвый мужчина искал свою знакомую. Он приехал к ней домой, где девушка проживала вместе с соседкой, но не застал. Тогда ямалец взял нож и под угрозой убийства заставил соседку сесть к нему в машину. В салоне автомобиля, прямо во время движения, он срезал ножом с девушки всю одежду и выбросил из окна.

Несколько часов машина с голой женщиной ездила по дорогам «гСалехард – Аксарка» и «Салехард-Надым». За это время обвиняемый неоднократно совершил жестокое изнасилование потерпевшей.

«Автомобиль периодически съезжал с дороги в кювет, и мужчина просил у проезжавших водителей помощь. А девушка пыталась сбежать от своего мучителя, обращалась к водителям за помощью, но обвиняемый уверял их, что это его супруга и вновь усаживал потерпевшую в автомобиль, нанося ей удары кулаками», – рассказали об обстоятельствах дела в СУ СКР по ЯНАО.

Застряв в сугробе очередной раз, мужчина не смог завести двигатель, и до утра вместе со своей жертвой просидел в остывшем салоне. Утром 26 февраля обвиняемый поймал попутку и уехал в Салехард. Голая девушка осталась в холодном автомобиле.

«По дороге мужчина, понимая, что она окончательно замерзнет, попросил водителя вернуться и забрать ее», – сообщили в следственном комитете.

Как выяснилось позже, ранее обвиняемый уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас его дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) направлено в суд.

Салехард, служба информации

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