Ямальский депутат-абориген вмешался в обсуждение убийства оленевода в тундре

К обсуждению резонансного убийства оленевода в тундре подключился депутат заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад. Он осудил распространение слухов в сети и предложил помочь семье погибшего. «Ветерана боевых действий в Чечне, оленевода Николая Хоротэтто нашли мертвым. Можно сидеть в интернете, обсуждать и искать виновных, но всегда считал, что самое важное – действовать. Надо быстро принять решение о первоочередных мерах, которые помогут семье Николая Хоротэтто», – написал парламентарий на своей странице в инстаграм 10 марта, очевидно, делая отсыл к обсуждению в паблике «Голос тундры» «Вконтакте». Информация об обнаружении тела появилась 5 марта 2019 года именно в этом сообществе. Погибшего нашли в 120 км от Сабетты с признакам насильственной смерти.

Позднее, кода информация начала появляться в СМИ, в паблике были озвучены подробности: «покойного нашел родной брат. На покойном практически все переломали. Это жестокое убийство, совершенное работниками «газпрома». В убийстве участвовали двое, а третий идет свидетелем», – написал Ейко Сэротэтто – известный представитель КМНС, которого власти считают оппозиционером. Пояснений, подтверждающих эту версию, он пока не опубликовал. В комментариях к этому посту местные жители сразу начали обсуждать болезненную тему сосуществования компаний ТЭК, добывающих нефть и газ, и оленеводов.

Ранее в СУ СК, которое расследует уголовное дело по факту убийства, отказались комментировать неофициальную информацию, которую опубликовал Ейко Сэротэтто.

Свои комментарии по ЧП дали в пресс-службе управления МВД ЯНАО. В полиции сообщили, что следы насилия найдены на верхней части тела погибшего. «Обнаружен с гематомой на лице и предплечье. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена причина смерти мужчины. Сотрудниками полиции установлен круг участников данного происшествия», – заявили в пресс-службе окружного полицейского главка 10 марта.

Ямальский район, служба информации

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