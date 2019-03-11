В Салехарде всю ночь тушили объект, где мог произойти взрыв

В Салехарде спасатели в ночь на 11 марта 2019 года тушили гаражный кооператив. Была угроза взрыва, МЧС работали на расстоянии от огня. Сгорели несколько автомобилей, среди людей жертв нет. На данный момент специалисты все еще на месте ЧП: идет разборка и проливка конструкций, сообщили в региональном управлении МЧС Ямала.

Сообщение о ЧП поступило к спасателям 10 марта около десяти вечера. Горели гаражные боксы в гаражном кооперативе «Лагуна» (12 штук). «Через две минуты пожарные прибыли к месту происшествия. Наблюдалось открытое горение и густой черный дым из-под кровли одноэтажного строения. Жилых домов вблизи нет. В ходе тушения пострадало три машины в гаражах. Пожарные эвакуировали из боксов кислородные баллоны и квадроцикл», – сообщили в спасательном ведомстве.

Там добавили, что сложность тушения пожара в том, что в данном районе отсутствует противопожарное водоснабжение, а также в гаражных боксах хранились в большом количестве горюче-смазочные материалы.

Причина пожара еще выясняется.

фото – МЧС Ямала

Салехард, служба информации

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