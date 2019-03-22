В Новом Уренгое случился пожар с угрозой взрыва

В Новом Уренгое 22 марта горели гаражи со взрывоопасными предметами. Есть пострадавший – у него ожог кистей рук. Сгорело 100 кв.м. недвижимости.

«В районе восьми часов утра в пожарную часть города поступило сообщение о пожаре. Огнем был охвачен гараж размером 100 на 40 метров по улице Магистральная. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение кровли. Жилых домов поблизости нет. В ходе тушения пострадало три автомобиля в гараже», – рассказали в пресс-службе управления МЧС Ямала.

Сейчас пожарные разбирают и проливают конструкции. «В гараже хранились в большом количестве горюче-смазочные материалы. На месте пожара работают дознаватели МЧС для установления причины пожара», – говорится в сообщении МЧС.

Отметим, в ночь на 11 марта аналогчиный пожар случился в Салехарде – там тоже сгорели гаражи, пожарные не могли близко подобраться к полыхающим объектам из-за угрозы взрыва.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 21.03.19

Власти ответили омбудсмену, который жестко раскритиковал медицину Ямала. / Глава полиции Ямала рассказал о новых гигантских хищениях бюджета. / Глава «Тюменьэнерго» Мелихов оказался крупным должником, скрывшимся от приставов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»