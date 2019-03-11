В общежитии ямальского колледжа не было замков на ванных и туалетах

Только после проверки прокуратуры в общежитии «Ямальского многопрофильного колледжа» врезали замки на дверях туалетов и ванных комнат, а также поставили работающую плиту для студентов. Ревизию надзорная инстанция проводила совместно со специалистами окружного управления Роспотребнадзора.

Во-первых, выяснилось, что студенты живут в тесных, предназначенных для меньшего числа людей, комнатах. Норма – шесть метров на человека – не соблюдается. «В комнатах, предусмотренных для проживания трех человек, проживали по пять студентов», – объяснили в прокуратуре. Не было инвентаря для уборки, не было замков на дверях в местах общего пользования, не было душевых леек в ванных комнатах, на третьем этаже в нерабочем состоянии находилась газовая плита.

Директору колледжа внесли представление. 5 марта надзорные структуры проверили колледж и общежитие еще раз. Нарушения устранили. «За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей замдиректора колледжа по административно-хозяйственной части и начальник отдела организации питания привлечены к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении прокуратуры.

Отметим, никто и не узнал бы о том, что у студентов нет элементарных бытовых условий, если бы они не пожаловались в соцсетях на антисанитарию в столовых. Только после публикации в колледже начались проверки.

Салехард, служба информации

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