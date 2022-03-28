«Ямальский многопрофильный колледж» оштрафовали на 150 тысяч рублей за стафилококк в еде

«Ямальский многопрофильный колледж», студенты которого не раз жаловались на качество пищи, оштрафовали за стафилококк в салате. Учебное заведение пыталось оспорить строгий штраф – 150 тыс. рублей, но пока это не удалось. Апелляция в марте 2022 года подтвердила законность штрафа. Решение суда есть в распоряжении агентства «Новый День».

В августе-сентябре 2021 года в ЯМК («Ямальский многопрофильный колледж») прошла проверка санитарных врачей. «Согласно протоколу лабораторных испытаний от 07 сентября 2021 года, в пробе готового блюда «салат из свежих огурцов с луком и заправкой» обнаружены S.aures в объёме, превышающем допустимые нормы, установленные ТР ТС», – говорится в материалах суда.

Управление Роспотребнадзора выписало учреждению штраф в 300 тыс. рублей. Колледж сумел его оспорить в суде Салехарда в ноябре 2021 года и снизить наказание до 150 тыс. рублей. Этого заведению показалось мало, и ЯМК пошёл в апелляцию, чтобы ещё больше урезать штраф.

Однако, по версии суда ЯНАО, реализация пищевой продукции с бактериями S.aures создаёт непосредственную угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. Поэтому оснований для дальнейшего снижения размера наказания нет.

Студенты ЯМК периодически в соцсетях жалуются на качество пищи в столовой учреждения. Поводом, например, становились насекомые и волосы в блюдах.

Салехард, Наталья Ефремова

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