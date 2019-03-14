Власти Муравленко ищут организатора двухдневного дня города за 10 млн рублей

Власти Муравленко начали готовиться к празднованию 35-летия города. На сайте госзакупок опубликован аукцион по поиску подрядчика для организации торжественных мероприятий. Праздник продлится два дня – 7 и 8 сентября 2019 года, сообщает агентство «Новый День».

Согласно программе, 7 сентября жителей города ждет выступление духового оркестра, кавер-группы с популярными российскими и зарубежными песнями, акробатическое шоу и ди-джей. В частности, в техзадании указано, что на праздник ждут DJ Jim (электрохаус – прим.ред.). Завершит день огненное шоу. На 8 сентября запланирован концерт кавер-группы и коллектива «Дискотека Авария». Вечером жителей Муравленко порадуют салютом.

Общая сумма расходов на эти мероприятия – 10,6 млн рублей. Артистам нужно будет обеспечить проживание, питание, трансфер. Как сообщили агентству «Новый День» в мэрии Муравленко, празднование состоится за счет средств предприятия «Газпромнефть». Раньше компания сама искала артистов на мероприятия, а в этом году организацией занимается администрация.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 14.03.19

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