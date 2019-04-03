Прокуратура отменила аукцион на день города Муравленко, но власти все равно проведут праздник

Прокуратура назвала траты Муравленко на артистов в день города нецелевыми расходами и вынудила мэрию отменить аукцион. Речь идет об организации празднования дня города 7-8 сентября 2019 года. Общая стоимость закупки – 10,6 млн рублей. В администрации города агентству сообщали, что аукцион будет объявлен повторно после корректировки документации. Тем более, что деньги не муниципальные, их выделила компания «Газпром нефть».

О самом аукционе агентство писало в марте. Предполагалось, что праздник продлится два дня. Выступит ди-джей и группа «Дискотека авария». В среду, 3 апреля 2019 года, прокуратура сообщила, что деньги перечислялись заказчику – «Городской Дом культуры «Украина» – не на концерт, а на укрепление материально-технической базы.

В мэрии Муравленко, комментируя решение надзорной инстанции, снова напомнили, что деньги дали нефтяники. «В ходе оформления документации для закупки в технической части были допущены ошибки, на которые указали представители прокуратуры. «Сотрудники, готовившие документы, обязательно понесут наказание. Безусловно, мы внесем необходимые поправки в конкурсную документацию и после согласования с надзорными органами вновь выйдем на аукцион. Праздник для жителей города обязательно состоится», – пообещали городские чиновники.

Ранее прокуратура не обращала внимания на заказ «звезд» для праздников городов. Хотя такие аукционы ежегодно проводятся местными чиновниками.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 03.04.19

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