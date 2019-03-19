Надымский глава Дяченко трудоустроил высокопоставленного полицейского

Начальник отдела полиции Надымского района Александр Припаньковский перешел на муниципальную службу и стал новым заместителем главы района. На его место назначен Александр Васильев, сообщает агентство «Новый День».

Информация о назначении г-на Припаньковского содержится на сайте районной администрации. Он будет курировать взаимодействие с силовиками, вопросы противодействия коррупции и тероризму. Получить комментарии в мэрии и у самого полицейского пока не удалось.

Вместе с этим на сайте окружного полицейского главка содержится информация о сменщике Припаньковского. 18 марта 2019 года замначальника окружного главка Валерий Яниев представил г-на Васильева личному составу. Согласно официальной справке, Васильев родился 9 октября 1972 года в поселке Кавказский Прикубанского района Ставропольского края. В 2007 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Юриспруденция». Службу начал в Ставрополье. В октябре 2015 года назначен на должность начальника отделения МВД по Ямальскому району. С 11 марта 2019 года назначен на должность начальника отдела МВД по Надымскому району.

Напомним, кроме г-на Припаньковского у мэра Надымского района Леонида Дяченко еще несколько заместителей. В том числе первым заместителем является сын главы Счетной палаты Ямала – Семен Свидлов. Еще один зам Леонида Дяченко выполняет схожие с Припаньковским функции – он занимается гражданской обороной – это Руслан Марущак. Владимир Антонов – занимается взаимодействием с партиями и СМИ. Заместителями также являются Алена Мартынова, Наталья Прокопенко, Светлана Соловьева, Виталий Имкин.

Практика перехода силовиков на госслужбу широко распространена на Ямале – полицейские, прокуроры и следователи после выслуги лет трудоустраиваются в правительство ЯНАО и муниципальные органы власти. Одно из последний подобных назначений – замгубернатора Ямала Аркадий Бессонов – прежний глава МЧС автономии.

Надымский район, служба информации

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