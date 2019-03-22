Публичный дом в Надыме довел женщину до тюрьмы

Жительница Надыма приговорена к реальному сроку за организацию бизнеса в сфере секс-индустрии. Она нашла несколько девушек, разместила их в арендованной квартире и искала клиентов. Г-жа Дзядык признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (совершение деяний, направленных на организацию занятия проституцией), сообщили в прокуратура Ямала 22 марта 2019 года.

«Половину оплаты за секс-услуги женщина брала себе. Кроме того, осужденная обеспечила распространение визитных карточек. Таким образом она зарабатывала около полугода: ее действия пресекли в декабре 2018 года», – рассказали в надзорном ведомстве.

Надымский городской суд назначил женщине наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

По аналогичной схеме работала и организатор аналогичного бизнеса в Новом Уренгое: агентство рассказывало об этом несколько дней назад. В Новом Уренгое бизнес был продуман лучше: там глава интим-салона еще и договаривалась с саунами для того, чтобы те предлагали своим клиентом отдохнуть с девушками.

Надым, служба информации

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