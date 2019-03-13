В Новом Уренгое женщину будут судить из-за проституток

В Новом Уренгое женщину будут судить за организацию бизнеса в секс-индустрии. Она набрала проституток, организовала рекламу своих подопечных, отправляла их в сауны, подыскивала квартиры для свиданий. Подробности уголовного дела раскрывают в прокуратуре Ямала в среду, 13 марта 2019 года.

«В январе 2018 года местная жительница подыскала несколько молодых женщин с низкой социальной ответственностью. Девушек она разместила в арендованных квартирах для оказания интимных услуг. Чтобы обеспечить наличие клиентов, женщина оставила визитки в барах, саунах и такси, а также разместила объявления в интернете», – рассказали в надзорной инстанции.

Организатор бизнеса сама собирала деньги с клиентов, половину она отдавала проституткам. На остальные средства оплачивала такси, телефоны, квартиры. Кроме того, ей приходилось приплачивать администраторам саун Нового Уренгоя, чтобы они вовремя напоминали клиентам о возможности воспользоваться услугами проституток.

Помощь оказывали четыре администратора. Их тоже накажут за пособничество. Женщине предъявлено обвинение в организации занятия проституцией.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 13.03.19

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