В Новом Уренгое элитный секс-салон работал 4 года и выдавал сертификаты и скидки

В Новом Уренгое передают в суд дело сутенера-женщины, которая организовала интим-салон. Обвиняемая трудоустроила 10 проституток приятной внешности и вела учет посещений клиентов. Владелица секс-компании следила за здоровьем работниц, покупала им костюмы и секс-игрушки. Салон работал четыре года, рассказали в прокуратуре Ямала в пятницу, 31 мая 2019 года. В феврале 2019 года его накрыла полиция.

В 2015 году местная жительница подыскала молодых женщин и специальное помещение. Там женщина разместила проституток, там же они оказывали услуги. Салон маскировался под массажный.«Организатор салона оборудовала спальные комнаты и джакузи. Она сама приобретала постельное белье, бытовую химию, костюмы и специальные приспособления для оказания сексуальных услуг. Она предъявляла высокие требования к внешнему виду и здоровью девушек. Владелица интим-салона распространяла визитные карточки, рекламировала салон на двух сайтах и в соцсетях», – рассказали в надзорной инстанции схему работы путан.

Девушкам полагалось 40 процентов от платы клиента за услугу. Заведение работало очень стабильно: действовала предварительная запись, была установлена система скидок, можно было даже приобрести сертификат в подарок. Обвиняемая вела журнал посещения, который попал в распоряжение правоохранительных органов.

Организатору предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК.

Стоит отметить, что по запросу эротический массаж в Новом Уренгое можно найти несколько салонов, они находятся в открытом доступе. В том числе салон, где предлагают завершить программу «наивысшим пиком возбуждения и удовольствия тайными техниками», а также салон, где доставят наслаждение «без помощи рук». На сайте этих заведений можно выбрать девушек, причем не только по фото, но и по размеру груди. Что явно намекает на то, что салон может быт нелегальной проститутошной. Не вполне ясно, как эти заведения продолжают работать. Возможно также, как ранее на протяжении четырех лет существовал салон той самой женщины, дело которой передают в суд.

В 2019 году силовики уже сообщали об обнаружении интим-салона в Новом Уренгое. Но он был не так стабилен и хорошо организован – там сутенер-женщина подыскивала квартиры для свиданий с клиентами. Девушкам она отдавала половину заработка.

фото – Один из салонов для оказания услуг релакса мужчинам в Новом Уренгое

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 30.05.19

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