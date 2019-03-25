Ямальцы снова везут в Курган мясо, которое ранее забраковали ветврачи

Мясо «Ямальских оленей», задержанное ветеринарными врачами, снова отправится в Курган на переработку. Об этом сообщили в правительстве Ямала в понедельник, 25 марта 2019 года. Там заявили, что некорректные документы на оленину подготовил подрядчик – грузоотправитель ООО «Полар». «Все претензии были сняты уже на следующий день. Нарушений при оформлении ветеринарных сертификатов специалистами ГБУ «Салехардский центр ветеринарии» допущено не было. Сотрудникам курганского управления россельхознадзора даны пояснения», – заявили в ответе на вопрос агентства «Новый День» в администрации округа.

Речь идет о возврате партии оленины с Ямала в 50 тонн. Курганские ветврачи ранее сообщили, что она была неверно маркирована, не была понятна дата изготовления, место назначения и не было документов осмотра мяса.

В администрации ЯНАО процитировали главного ветеринарного врача округа Евгения Попова, который назвал избыточными требования курганских специалистов. «Сегодня нет требований о предъявлении груза для осмотра при перемещении по территории страны. Это трнеобходимо только в том случае, если продукция направляется за рубеж. Также как и наличие на упаковке контроля первого вскрытия, что также вменили нам как нарушение»», – пояснил Евгений Попов. По его данным, нарушения в обозначении грузополучателя также не было. «АИС «Меркурий» допускает оформление ветеринарных сертификатов на перемещение животноводческих грузов без смены грузополучателя», – говорится в его комментарии.

Мясо должно в ближайшие дни поступит в Курган для производства тушенки, заключили в администрации автономии.

Салехард, Курган, служба информации

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