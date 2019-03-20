Ветеринарные врачи не пустили в Курган огромную партию мяса «Ямальских оленей»

Ветеринарные врачи Курганской области вернули на Ямал огромную партию оленины предприятия, которое считается брендом автономии. Мясо предназначалось для курганского мясокомбината, но не прошло проверку. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Курганской области.

Груз прибыл 6 марта 2019 года по железной дороге. Вес замороженной оленины – более 50 тонн. «Грузоотправителем и одновременно грузополучателем являлось МП «Ямальские олени». Однако по указанному в ветеринарных свидетельствах адресу названный грузополучатель деятельность не осуществляет. Также не было отметки о проведенном ветеринарно-санитарном осмотре груза при погрузке», – сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, согласно требованиям, этикетка должны быть наклеена так, чтобы при открытии коробки она повреждалась. «Ямальские олени» этого не сделали. Небрежной была и маркировка, ветеринарные врачи так и не смогли понять дату производства продукции. «В документах и на маркировке указана дата выработка ноябрь-декабрь 2018 года, а согласно качественному удостоверению дата выработки февраль 2019 года», – говорится в сообщении ведомства.

Предприятие «Ямальские олени» всегда позиционировалось властями Ямала как экспортер – мясо отсюда поставляли в Финляндию и Германию.

Курган, Ямальский район, служба информации

Курган, Ямальский район. Другие новости 20.03.19

В Кургане зарегитсрированы еще двое желающих получить мандат с помощью ЕР. / Прокуратура Кургана судится с мэрией из-за дорожных знаков. / В Кургане запретят движение грузовиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»