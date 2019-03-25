Пост в ямальском отделении КПРФ получил человек с судимостью

Райком КПРФ в Ямальском районе возглавил ямалец с судимостью – это Захар Даньшин. Ранее он участвовал в местных выборах в муниципалитете, тогда и стало известно, что он имел проблемы с законом. Согласно данных избиркома округа, г-н Даньшин был осужден в 1997 году Иркутским гарнизонным военным судом по части 1 статьи 338 (дезертирство), части 1 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), пункты А,Г части 2 статьи 162 (разбой). Судимость погашена 1 июля 2007 года. Эта информация не раз появлялась в СМИ во время предвыборной кампании-2018, сейчас она снова обсуждается.

фото – захар Даньшин, личная страница в соцсетях

Как сообщила агентству «Новый День» первый секретарь окружкома КПРФ, депутат Елена Кукушкина, Захар Даньшин – порядочный человек. «У него действительно была в юности судимость, она уже давно погашена. Этот человек проявил себя очень хорошо, поэтому ему доверили руководство ячейки. Люди его знают, уважают и обращаются за помощью – это лучшее доказательство того, что он может занимать такой пост. Если это обсуждается, в том числе и нашими политическими противниками, значит, мы делаем все правильно», – сказала г-жа Кукушкина.

Однако политолог Станислав Дейнеко видит в этом решении больше рисков, в том числе и потому, что регион небольшой и все политики на слуху. А у коммунистов уже были кадровые проблемы: в 2016 году диплом Елизаветы Сиротининой, которая возглавляет пуровское отделение, не прошел проверку на подлинность. Она снялась с выборов в областную думу, объяснив это собственным решением.

«Налицо маргинализация ячейки КПРФ. Отсутствие ярких лидеров и слабая политика партии не позволяет ей быть интересной для новых лидеров. Сейчас партия привлекает людей, которые, может быть, не смогли добиться карьерных и политических высот из-за пробелов в биографии. Они ищут альтернативный путь. Цель коммунистов, возможно – дать площадку всем негативно настроенным к власти элементам, либо попытка договориться с властью. Впереди большие выборы в региональный парламент, но политика партии больше похожа на сознательную самодискредитацию».

Напомним, это не первый политик с судимостью. В марте 2018 года в результате выборов в Тазовскую районную думу прошел единоросс, главврач районной больницы Эльдар Фараджев – он был судим в юности – за хулиганство. Судимость погашена.

Ямальский район, служба информации

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