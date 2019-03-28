В Ноябрьске на пепелище нашли погибшего с проломленной головой

В Ноябрьске 28 марта 2019 года после пожара в жилом доме нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Возможно, сначала человека тяжело ранили или убили, а потом в квартире начался пожар. Следователи возбудили дело по статье «убийство».

По данным пресс-службы управления МЧС Ямала, сообщение о возгорании поступило около часа ночи. Горел дом номер 115 в поселке УТДС. Это деревянное строение на четыре квартиры. «При тушении пожара в одной из квартир дома, где по предварительным данным находился очаг пожара, найдено тело мужчины без признаков жизни», – рассказали в МЧС. Там же добавили, что еще один погорелец травмирован, у него предварительный диагноз – растяжение связок коленного сустава.

В пресс-службе следственного управления СК Ямала рассказали, что личностьпогибшего мужчины установлена, он 1979 года рождения. На его теле есть следы термического воздействия и телесные повреждения в области головы. Причину смерти установит экспертиза – она даст ответ на вопрос, от чего погиб мужчина, было ли смертельным ранение головы.

В это же время специалисты МЧС изучают причины пожара. Версия поджога пока не исключена.

Ноябрьск, служба информации

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