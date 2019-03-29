В Ноябрьске нашли убийцу мужчины, который найден вчера в сгоревшем доме

Следователи Ноябрьска выяснили обстоятельства убийства и поджога в квартире, где накануне 28 марта 2019 года произошел пожар. Вчера сообщалось, что после тушения огня в деревянном доме в одной из квартир нашли тело мужчины с проломленной головой. Силовики уже задержали подозреваемого в причинении этих травм. Как выяснилось, погибший и его знакомый пили, у них произошла ссора, гость ударил молотком хозяина квартиры по голове, а потом поджег жилье.

«Видя, что мужчина не подает признаков жизни, гость похитил из квартиры телевизор, медный провод и лампы для обогрева автомобиля. Затем вернувшись, с целью сокрытия следов преступления, совершил поджог квартиры», – раскрыли детали преступления в СУ СК Ямала.

Ранее сообщалось, что дело было возбуждено по статье «убийство».

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 29.03.19

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