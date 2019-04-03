Врач Ноябрьска, про которого сняли фильм, подал иск о клевете

Любительский фильм о работе медиков Ноябрьска стал поводом для обращения врача в силовые структуры. Речь идет о фильме, в котором свою историю рассказывает Наталья Афанасьева. Он опубликован 21 марта 2019 года в сообществе «Независимый Ноябрьск».

У женщины умерла дочь, прожив немногим больше года. По словам героини фильма, детский хирург Ноябрьска Александр Кокоталкин сам признался, что совершил ошибку и сделал неправильную операцию новорожденной. Пришлось делать операцию повторно. Когда девочке было четыре месяца, семья поехала в Москву. Там, по предположению матери, ребенку занесли инфекцию и через 11 месяцев девочка умерла от сепсиса.

Как написала 3 апреля окружная газета «Красный Север», г-н Кокоталкин подал заявление о клевете в правоохранительные органы – он хочет, чтобы в отношении матери погибшей девочки было возбуждено уголовное дело.

Ранее в группе «Независимый Ноябрьск» публиковали фильм с историями жителей о врачебных ошибках. Он вызвал широкое обсуждение. Но в ноябрьской больнице сообщили, что ошибок в лечении пациентов, о которых шла речб в ролике, допущено не было.

Ноябрьск, служба информации

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