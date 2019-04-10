Компания властей Нового Уренгоя плохо чистила улицы, чиновники за ней не следили (ФОТО)

Прокуратура Нового Уренгоя недовольна уборкой дорог в городе. По версии надзорной инстанции, жалобы жителей на снежные завалы подтвердились – «Уренгойгоравтодор» некачественно выполнял свою работу. А чиновники мэрии газовой столицы плохо контролировали подрядчика. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ямала в среду, 10 апреля 2019 года.

Проверка прокуратуры проведена в микрорайоне Восточный. На дорогах лежали снежные кучи, которые мешали движению. Компания, которая чистит улицы по контракту с мэрией, учреждена департаментом имущественных администрации отношений и сейчас банкротится. Но это не мешает «Уренгогоравтодору» получать контракты от мэрии на десятки миллионов рублей – на содержание улиц и в других районах города в том числе, сообщает агентство «Новый День».

«Муниципальное учреждение «Управление муниципального хозяйства» заключило контракт с «Уренгойгоравтодор» на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети на сумму 176 млн рублей», – рассказали в прокуратуре Ямала.

После проверки прокуратуры улицы почистили. «Ситуация стала возможной в том числе из-за отсутствия должного контроля со стороны должностных лиц управления муниципального хозяйства. Прокуратура внесла представление заместителю главы администрации, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Результаты рассмотрения контролирует прокуратура города», – говорится на сайте надзорной инстанции.

«Уренгойгоравтодор» почистил улицы после проверки прокуратуры. Фото – сайт прокуратуры Ямала

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 09.04.19

Ученые занялись проблемой распространения микропластика в бассейне Оби. / Самолет ЮТэйр задымился при вылете из Саратова в Сургут (ВИДЕО). / Жителям Пуровского района поставили не то оборудование для очистки воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»