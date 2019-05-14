Прокуратура опять раскритиковала уборку в Новом Уренгое

Прокуратура Ямала опять раскритиковала муниципальную компанию «Уренгойгоравтодор». Фирма была учреждена департаментом имущественных отношений администрации. В апреле надзорная инстанция заметила, что она плохо чистит улицы от снега. Пришел май, и прокуратура обнаружила, что из-за плохой очистки дорог в Новом Уренгое затопило двор.

Речь идет о потопе на территории дома 4/1 в микрорайоне Мирный. «Уренгойгоравтодор» ненадлежащим образом исполнила обязательства по муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети. В результате несвоевременной уборки снега произошло его таяние и затопление дороги и территории автомобильной стоянки», – выяснили в прокуратуре.

По представлению прокурора города компания откачала воду.

Отметим, в майские праздники на затопление домов жаловались и жители других городов. Много жалоб было от жителей Салехарда.

«Уренгойгоравтодор» находится под внешним управлением. Управляющий – Сергей Томенко, который, по данным агентства, фигурирует в уголовном деле по факту мошенничества в фонде развития Нового Уренгоя.

фото – прокуратура ЯНАО

Новый Уренгой, служба информации

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