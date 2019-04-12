Доходы супруги министра природных ресурсов РФ выросли в сорок раз

Министр природных ресурсов и экологии, бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин раскрыл сведения о доходах за 2018 год. Его заработки в должности министра выросли до 47,5 млн рублей, это вдвое больше его доходов в статусе главы региона.

Дмитрий Кобылкин по-прежнему не имеет собственного жилья, земельных участков и автомобиля. Он снимает одну квартиру, а другая есть у него в безвозмездном пользовании (очевидно, служебная).

У жены министра природных ресурсов как и годом ранее в декларации числится машина «Лендровер Рейндж Ровер Спорт». А вот доходы Галии Кобылкиной серьезно выросли – она задекларировала 7,3 млн рублей по итогам 2018 года вместо 185 тыс. в 2017 году. У нее есть квартира в собственности.

В декларации министра Кобылкина указана также его дочь. Она ничего не заработала по итогам 298 года. Но у нее есть доли в двух земельных участках и в трех жилых домах.

Салехард, Москва, служба информации

Салехард, Москва. Другие новости 12.04.19

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