Депутат Госдумы от Ямала купил внедорожную технику

Депутаты Госдумы от Ямала – Григорий Ледков и Владимир Пушкарев – раскрыли сведения о доходах за 2018 год.

Владимир Пушкарев, известный как альпинист, исследователь ямальской воронки, заработал в прошлом году 4,8 млн рублей. Он вместе с супругой владеет участком и домом. Ему одному также принадлежит квартира. Транспорта у депутата нет. Список недвижимости не изменился с 2017 года. Доходы выросли на 200 тыс. рублей. Он арендует одну из квартир на срок полномочий депутата госдумы. Его жена по итогам года зарегистрировала автомобиль «Тойота Королла», как и в 2017 году. Грузового автомобиля, который был в декларации за 2017 год, у нее больше нет.

Григорий Ледков, глава ассоциации коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, приобрел новую технику: снегоход, прицеп и снегоболотоход. Вместе с этим у него по-прежнему есть в собственности автомобиль «Тойота Лэнд Круизер 200». А вот от двух внедорожников «Шевроле Тахо» он избавился.

Он и один из его детей владеют долями в двух квартирах. Кроме того, у его супруги также есть доля в одной из этих квартир. На г-на Ледкова также зарегистрирована наемная квартира на срок полномочий депутата ГД.

По итогам 2018 года Ледков задекларировал чуть более пяти млн рублей дохода. Это больше, чем в 2017 году, тогда сумма была на уровне 4,5 млн рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.04.19

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