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Вторник, 16 апреля 2019, 12:37 мск

Новости Ямал

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На Ямале выросла заболеваемость сифилисом почти на 20 процентов

По итогам 2018 года на Ямале увеличилась заболеваемость сифилисом на 19 процентов. Окружной показатель заболеваемости превышен на пяти территориях: в том числе в Шурышкарском, Ямальском районах, в Салехарде. Об этом говорится в докладе управления роспотребнадзора Ямала по итогам года.

«Окружной показатель выше показателя по РФ на 43 процента. Из общего количества зарегистрированных случаев заболевания сифилисом – 123 или 100 процентов приходится на взрослое население (2017 год- 1 ребенок до 1 года)", – говорится в материалах санитарных врачей.

В целом на Ямале в 2018 году зарегистрировано 723 случая заболевания инфекциями, передающимися половым путем, что на 15 случаев больше чем в 2017 году. В процентном соотношении на долю сифилиса в 2018 году приходится 17 процентов. На первом месте по распространенности – хламидиоз – 32 процента. На втором – трихомониаз – 29 процентов. Показатели заболеваемости по этим инфекциям по сравнению с 2017 годом также выросли. В структуре заболеваемости 10 процентов занимают аногенитальные бородавки, гонорея – восемь процентов, и герпес – пять процентов.

В числе факторов, которые влияют на распространение болезней, в том числе – эмансипация, «терпимость к различным типам секса». А также наличие групп риска – проститутки, мигранты, туристы, приверженцы свободной любви, заключают в управлении роспотребнадзора Ямала.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.04.19

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