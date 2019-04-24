Тюменцы стали реже болеть гонореей и сифилисом

Жители Тюменской области стали меньше болеть инфекциями, передающимися половым путем. В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21 процент снизилась заболеваемость сифилисом. Кроме этого в три раза снизилось число тюменцев, больных гонореей.

При этом в области на 1,8 процента выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Кроме того, по данным Росприроднадзора, в три раза увеличилось число больных вирусным гепатитом А и на 53 процента выросла заболеваемость острым вирусным гепатитом (обе инфекции также могут передаваться половым путем).

Стоит отметить, что в соседнем Ямале, наоборот, заболеваемость ЗППП в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась. В частности, по сифилису показатель вырос на 19 процентов. В управлении роспотребнадзора ЯНАО считают, что в числе факторов, которые влияют на распространение болезней – эмансипация, «терпимость к различным типам секса», а также наличие групп риска (проститутки, мигранты, туристы, приверженцы свободной любви).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.04.19

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