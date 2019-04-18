Тюменских депутатов от Ямала наградили дважды

Депутаты Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и Николай Яшкин награждены не только тюменской, но и ямальской думой. Согласно решению заочного заседания заксобрания Ямала, оба парламентария получат почетный знак «За вклад в развитие законодательства ЯНАО». За награждение ямальские депутаты проголосовали 8 апреля 2019 года, сообщает агентство «Новый День». Такой же знак получили замгубернатора Альбина Свинцова и Ирина Соколова.

В постановлении, которое регламентирует процедуру, говорится, что награждение почетным знаком производится, как правило, ко дню образования автономного округа и к юбилейной дате образования законодательного органа госвласти автономного округа. Напомним, сейчас дума Ямала празднует 25-летний юбилей. Ради этого делегация тюменских депутатов даже прибыла в Салехард.

Награжденным почетным знаком выплачивается единовременное денежное вознаграждение – 150 тыс. рублей из средств, выделяемых на обеспечение деятельности заксобрания. Кроме того, отмеченные такой наградой служащие получают каждый год по 8 тыс. рублей, говорится в документах. Знак украшен камнями «Сваровски».

На днях губернатор Тюменской области Александр Моор вручил Фуату Сайфитдинову.знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью». А Николай Яшкин получил от губернатора почетную грамоту.

Салехард, служба информации

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