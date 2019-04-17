Губернатор Моор раздал награды и премии депутатам облдумы

Губернатор Александр Моор наградил депутатов тюменской облдумы знаками отличия «За заслуги перед Тюменской областью».

Награду получили зампред комитета по аграрным вопросам Юрий Конев и глава комитета по госстроительству Фуат Сайфетдинов. К знаку каждый получит единовременную премию в размере 50 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Еще один депутат – зампред комитета по соцполитике Николай Яшкин получил от губернатора почетную грамоту. Кандидат, награжденный такой грамотой, единовременно премируется в размере 11,5 тыс. рублей.

Благодарность от губернатора Тюменской области получили Богдан Богославец и Владимир Ковин (премия 11,5 тыс. рублей).

Трем сотрудникам думы было присвоено звание «Почетный работник органов госвласти и муниципального управления». Среди них руководитель аппарата думы Анна Кащук, начальник управления по экономике и финансам Альбина Михайлова и советник спикера думы Нина Южакова. Все трое получат премию в размере по 50 тыс. рублей.

Тюмень, служба информации

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