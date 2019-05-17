Губернатор Моор наградит известного тюменского политика к юбилею

Губернатор Александр Моор наградил знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью» депутата гордумы, экс-сенатора и почетного гражданина Тюмени Степана Киричука. В субботу, 18 мая, Киричук отметит 70-летний юбилей.

Как говорится в постановлении, Киричук поощряется за заслуги в сфере госстроительства, развития местного самоуправления и активную нормотворческую деятельность. К знаку г-н Киричук получит единовременную премию в размере 50 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Напомним, такую же награду от губернатора в апреле получили депутаты областной думы – зампред комитета по аграрным вопросам Юрий Конев и глава комитета по госстроительству Фуат Сайфитдинов.

Тюмень, служба информации

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