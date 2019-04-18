На Ямале в пожаре погибла двухлетняя девочка

В селе Мыс Каменный во время пожара погиб ребенок. ЧП произошло днем в четверг, 18 апреля 2019 года. Проверку по факту трагедии проводит следственное управление СК Ямала.

«По предварительным данным следствия, при возгорании двухэтажного 16-ти квартирного деревянного жилого дома погибла двухлетняя девочка, еще двое детей – 2019 и 2013 годов рождения и их мать 1988 года рождения пострадали. Они отравились угарным газом», – рассказали в пресс-службе ведомства.

На место вылетает следственно-оперативная группа на вертолете.

Ямальский район, служба информации

Ямальский район. Другие новости 18.04.19

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