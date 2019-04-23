Дом на Ямале, где сгорел ребенок, подожгла девочка

Силовики выяснили причину пожара в доме в селе Мыс Каменный, где погиб двухлетний ребенок. Огонь распространился из-за того, что один из жильцов дома – ребенок – играл со спичками.

ЧП произошло 18 апреля 2019 года. Погибла двухлетняя девочка, еще двое детей – 2019 и 2013 годов рождения и их мать, 1988 года рождения, пострадали в результате отравления угарным газом. Горел двухэтажный 16-ти квартирный деревянный дом.

«Пожар возник в квартире, расположенной на первом этаже дома. Несовершеннолетний ребенок, оставленный матерью без присмотра, играла спичками на балконе. Одна из непотушенных спичек упала на утеплитель, который моментально загорелся», – раскрыли обстоятельства ЧП в следственном управлении СК Ямала.

Девочка обратилась за помощью к соседям, предупредила их о пожаре, но огонь потушить жильцы уже не смогли. Семья, проживающая на втором этаже во время эвакуации, в сильном дыму потеряла двухлетнюю девочку. Ее тело обнаружили пожарные.

В СУ СК Ямала сообщили, что направили информацию о ЧП в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних – чтобы там помогли пострадавшим и занимались профилактикой.

Ямальский район, служба информации

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