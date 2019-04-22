В Ноябрьске бизнесмен обратился к Путину из-за спора с местными чиновниками (ФОТО)

В Ноябрьске владелец кафе возле детского парка 22 апреля обратился к президенту Владимиру Путину с помощью растяжки на своем здании. Надпись гласит: «Путин! Защити пенсионеров-предпринимателей от произвола администрации Ноябрьска». Поводом стал судебный спор с городскими властями из-за земли под кафе и самого строения. Городские власти уверяют, что задние общепита построено нелегально и его нужно снести. При этом сами почему-то готовы выкупить незаконное кафе за несколько миллионов рублей.

Нынешними владельцами кафе было выкуплено в 2012 году. Как сообщил агентству «Новый День» управляющий Геннадий Гунько, с того периода чиновники ни разу ничего не говорили о нарушениях. Три месяца назад владельцы обратились в мэрию для получения разрешения на выкуп участка под заведением общепита. И тогда мэрия отказала на том основании, что постройка нелегальна – она выходит за границы участка. Более того, чиновники обратились в суд. Предприниматели его проиграли. «Документ на ввод кафе в эксплуатацию есть, разрешение на строительство тоже. То есть ранее администрация не замечала никаких нарушений. Наверное, они просто хотят нас отсюда выселить», – рассудил г-н Гунько.

При этом в мэрии Ноябрьска озвучивают другую версию. Как сообщил агентству «Ноябрьск 24» глава департамента имущественных отношений Евгений Белов, еще в 2015 году здание было признано судом незаконной постройкой. По его данным, на этом месте разрешали строить только киоск, а не капительное строение. Но при этом чиновники почему-то готовы купить павильон на средства бюджета. На каком правовом основании это делается – неясно. «Нынешнему собственнику предложили возместить расходы на строительство объекта – три миллиона рублей, однако владелец не согласился. Он запросил 15 миллионов. Перенести объект без нарушения его конструктивов невозможно, включить в план реконструкции тоже, так как туда может быть включена только недвижимость», – сказал Белов.

Получить пояснения у г-на Белова не удалось, он не ответил на звонок на мобильный телефон. Вообще в мэрии Ноябрьска традиционно слабо работают со СМИ, поэтому понять аргументы местных чиновников крайне сложно.

Сам Геннадий Гунько тоже не понимает, почему чиновники готовы платить за объект, который они считают нелегальным. «Сначала нам предлагали три миллиона. Как только мы повесили плакат, нам тут же прислали мировое соглашение, в котором сумма выросла до 8 млн рублей», – описывает нравы ноябрьских чиновников бизнесмен.

Он сообщает, что до этого судебные споры по зданию кафе проходили в городском суде, хотя он настаивал на том, что это должен быть арбитражный процесс. Теперь же владельцы здания подали иск в арбитраж.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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