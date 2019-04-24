Прокуратура выяснит, почему бизнесмены Ноябрьска публично просят защиты у Путина

Прокуратура Ямала занялась проверкой конфликта между владельцем кафе в Ноябрьске и мэрией. Надзорная инстанция обратила внимание на плакат, который призывает президента РФ Владимира Путина помочь бизнесу в нефтяной столице Ямала. О том, что такая растяжка появилась на здании общепита возле детского парка 22 аперяля 2019 года агентство «Новый День» сообщало ранее. По версии чиновников администрации, кафе на муниципальной земле построено незаконно – там может размещаться лишь временное строение. Более того, здание выходит за пределы арендуемого участка. По версии управляющего кафе, мэрия обнаружила нарушения лишь после того, как бизнесмены захотели выкупить землю, до этого вопросов о нелегальности строения не возникало.

В среду, 24 апреля, прокуратура сообщила, что даст оценку законности действий должностных лиц администрации Ноябрьска. «В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в ведомстве.

Ноябрьск, служба информации

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