Прокуратура раскрыла схему хищений в правительственном фонде Ямала

Прокуратура Ямала вскрыла новый источник хищения бюджетный средств через очередной бюджетный фонд. Речь идет о «Гарантийном фонде поддержки малого предпринимательства ЯНАО». Хищения через эту структуру проходили по стандартной схеме: фонд заключил договор с коммерческой компанией. Деньги коммерсанты получили, но никаких услуг не выполнили. Учредителем фонда, напомним, является департамент экономики Ямала.

Первый эпизод касается юридических услуг, которые якобы оплачивал фонд. «В 2017 году с ООО Юридическое бюро «Альянс-Право» заключили договор на оказание консультационных услуг. Фирма должна была дать консультации 300 предпринимателям. Соответствующие акты выполненных работ контора предоставила в фонд. Сумма – 900 тыс. рублей. Фактически консультации не проводились», – рассказали в прокуратуре Ямала в пятницу, 26 апреля 2019 года.

Компанию «Альянс Право» возглавляет Владимир Писарев. Она зарегистрирована в Тюмени, ранее она находилась в Салехарде.

Еще один эпизод касается организации мероприятия. Также в 2017 году фондом заключен договор с одной из общественных организаций на оказание услуг. Тут тоже работала мошенническая схема, по версии надзорной инстанции: отчетные документы были, а услуг не было. В этом случае речь шла об организации мероприятий – в прокуратуре Ямала не раскрывают, каких именно. Сумма выведенных средств: 820 тыс. рублей.

Указанные хищения легли в основу уголовных дел. Возбуждены два дела по статье ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Временно исполняющим обязанности Фонда является Татьяна Протасова. До этого управляющим был Евгений Кривошеин – на него несколько лет назад возлагалась задача навести порядок в Фонде, который еще в 2016 году подозревали в коррупции. Кривошеина позиционировали как менеджера из «Сбербанка», который наладит работу фонда.

Отметим, г-н Кривошеин возглавлял и еще одну структуру, которая входит в систему поддержки предпринимательства на Ямале – микрокредитная компания «Фонд финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства». Сейчас контору также возглавляет г-жа Протасова.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 25.04.19

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