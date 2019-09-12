Бывший министр возглавил одиозные ямальские госфонды

В ямальских госфондах, где нашли мошенничество, новый управляющий – это Евгений Жирнель. Он возглавляет гарантийный фонд и Фонд поддержки малого и среднего бизнеса с конца августа 2019 года. Об этом сообщается в базе данных юрлиц.

До приезда на Ямал г-н Жирнель работал в должности министра экономического развития Карелии, а также занимал пост в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Бывший управляющий ямальских фондов – Евгений Кривошеин – покинул пост в апреле 2019 года, когда стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество» из-за манипуляций в организациях. По версии силовиков, «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства ЯНАО» дважды в 2017 году оплатил услуги, которые фактически никто не выполнял. Судьба уголовного дела неясна – силовики его больше не комментировали.

Кстати, сейчас г-н Кривошеин является координатором проекта «Единой России» «локомотивы роста» на Ямале. То есть далеко от чиновников и экономики он не ушел.

Примечательно, что озвученное выше уголовное дело – не первое в работе фондов. В 2015 году у прежнего замгубернатора ЯНАО Василия Степанова прошли обыски в связи с расследованием махинаций в фондах поддержки предпринимателей. Была информация о том, что отец заместителя губернатора незаконно получает зарплату в организациях, хотя на работе не появляется. После этого г-н Степанов должность в правитительстве оставил.

В 2016 году тогдашний управляющий фондами Иван Бобков был подозреваемым в уголовном деле о растрате. Правда, сумма была небольшая – порядка 80 тыс. рублей. Что стало с тем уголовным делом – также неясно. Сейчас он является учредителем компаний в Тюмени. После Ямала он успешно трудоустроился в фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Салехард, служба информации

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