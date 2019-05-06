В Новом Уренгое челябинцы напали на таксиста и угнали его автомобиль

В Новом Уренгое в майские праздники совершено нападение на таксиста. У водителя похитили деньги, телефоны и сам автомобиль. Злоумышленники уже задержаны.

ЧП случилось 4 мая 2019 года. «Мужчине, который занимался частным извозом, позвонил малознакомый молодой человек и попросил перевезти его. Потерпевший приехал по указанному адресу. В автомобиль сели трое пьяных мужчин. Злоумышленники напали на водителя, вымогали у него деньги, похитили имущество и угнали машину», – сообщили в пресс-службе управления МВД Ямала в понедельник, 6 мая 2019 года. В итоге таксист лишился трех телефонов и 2 тыс. рублей. Общий ущерб составил 31 тыс. рублей, заявили в окружном полицейском главке.

Нападавшие задержаны, это судимые жители Челябинской области 1984, 1989, 1986 годов рождения.

Полиция возбудила уголовные дела по части 4 ст. 166 УК «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору с применением насилия», части 1 ст. 161 УК «грабеж», п. «а, в» части 2 ст. 163 УК «вымогательство».

Напомним, в майские праздники в Новом Уренгое также произошла публичная поножовщина в торговом центре «Солнечный». Полиция до их пор не сделала никакого официального заявления об этом на своем сайте.

Новый Уренгой, служба информации

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