В торговом центре Нового Уренгоя произошла драка с поножовщиной, есть раненые (ВИДЕО)

В Новом Уренгое 1 мая 2019 года в торговом центре «Солнечный» произошла поножовщина. Несколько человек устроили публичную драку, один из участников потасовки нанес удары ножом другим лицам. Официальной информации на сайте МВД Ямала нет до их пор. Вместе с этим в Сети обсуждают видеозаписи и обстоятельства инцидента. Число пострадавших, их личности, причины конфликта неизвестны. На видеозаписях видно, что в драке участвуют выходцы с Кавказа, это стало поводом для обсуждения межнациональной обстановки. В Сети уже появилась версия конфликта от администрации ТРЦ.

Как видно на съемках, ЧП произошло в зоне фуд-корта. В нем участвуют несколько мужчин. Один из очевидцев потасовки, который записал произошедшее на видео, рассказал, что конфликт начался с удара стулом. Потом человек, которого ударили, поднялся, достал нож и начал наносить им удары.

Больше всего новоуренгойцы возмущены тем, что на конфликт долгое время никто из охранников не обращал внимания.

В сообществе «ЧП, ДТП Новый Уренгой» опубликовано сообщение, названное комментариями администрации ТРЦ «Солнечный». Там сообщили, что причиной конфликта стала драка в очереди. Потасовка случилась в 21:47.

«Вспыхнул конфликт между мужчиной и женщиной в очереди в ресторан быстрого питания. Сотрудник ресторана заступился за женщину, зачинщик конфликта переключил внимание на него. Сотрудник общепита, сняв униформу, вышел из ресторана и словесная перепалка переросла в драку. Сторонний наблюдатель попытался разнять драку, но ему помешал другой посетитель, который нанес мужчине удар ножом», – описали обстоятельства ЧП в сообщении администрации.

По словам управляющей МТРЦ Солнечный Садчиковой Светланы, с охраной торгового центра проведена разъяснительная работа. Уже завтра посты охраны будут усилены. Торговый центр не закрывается, будет продолжать работать в обычном режиме. Кинотеатр «Сезар» уже сегодня возобновил свою работу.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 30.04.19

Депутаты Курганской облдумы обошли тюменскую «матрешку» по доходам: в «нищем» Зауралье в заседают миллиардеры. / На Ямале посадили двух чиновников за взятку от депутата. / От «ЕР» в тюменскую думу хочет пойти один из самых известных строителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»