В Новом Уренгое осудили выходца с Кавказа за поножовщину в торговом центре

В Новом Уренгое осудили мужчину, который устроил поножовщину в торговом центре «Солнечный». Драка случилась 1 мая 2019 года. Агентство «Новый День» ранее публиковало видео происшествия с камер наблюдения. Суд решил, что нападавший должен провести 7 лет и 4 месяца в колонии строгого режима.

Зачинщик драки признан виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью посетителям торгового центра (п. «3» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

«В отделе «KFC» 21-летний мужчина вступил в конфликт с кассиром и ударил сотрудника кулаком в лицо. Один из находящихся в очереди мужчин заступился за кассира»,– напоминают в следственном управлении СК Ямала обстоятельства начала конфликта. Посетители «Солнечного» оттащили его в сторону,но ударжать его не смогли. Он вырвался и напал с ножом на того мужчину, который заступился за кассира. Далее неуравновешенный посетитель побежал по коридорам торгового центра, отмахиваясь от окружающих ножом. В этот момент второй мужчина попытался его остановить, и тоже был ранен в живот.

Только после этого злоумышленника задержала полиция. Агрессор, выходец из кавказских республик, вину не признал и отказался от дачи показаний.

Новый Уренгой, служба информации

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