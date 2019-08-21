В Новом Уренгое будут судить выходца с Кавказа, который устроил поножовщину в торговом центре (ВИДЕО)

В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела о поножовщине в торговом центре «Солнечный». ЧП случилось 1 мая 2019 года в очереди в закусочную KFC: между посетителем и сотрудником кафе вспыхнул конфликт, результатом которого стала массовая драка и ножевые ранения. В больницу были доставлены двое посетителей центра – оба они пытались остановить агрессивного мужчину с ножом. Инцидент широко обсуждался в Сети, говорили о межнациональном конфликте, официальных комментариев было очень мало, но полиция сразу заявила, что это был бытовой, а не межнациональный конфликт.

В среду, 21 августа 2019 года, следственное управление СК Ямала сообщило о том, что дело передают в суд – расследование завершено. Обвиняемый – выходец из кавказских республик, свою вину он не признал и отказался давать показания и объяснять мотивы своего поступка.

«Вечером 1 мая 2019 года в торговом центре «Солнечный» в отделе «KFC» 21-летний мужчина вступил в конфликт с кассиром, в ходе которого нанес сотруднику центра удар кулаком в лицо. Один из находящихся в очереди мужчин заступился за кассира, тогда обвиняемый перенес агрессию за него. Посетители торгового центра оттащили скандалиста в сторону, но он, вырвавшись из их рук, подбежал к мужчине и нанес ему два удара ножом в область туловища. После чего обвиняемый побежал по третьему этажу торгового центра, отмахиваясь от пытавшихся остановить его посетителей зажатым в руке ножом. Второй потерпевший настиг его у эскалатора, где обвиняемый нанес мужчине один удар ножом в область живота. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу, а обвиняемый задержан сотрудниками полиции», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

На видеозаписи, которая есть в распоряжении агентства, можно разглядеть, как один из мужчин бросается на агрессора, не убегает и не прячется от него несмотря на то, что в руках нападающего оружие. После потасовки пострадавший держится за живот, так как получил ранения. И вынужден лечь на пол, ожидая медиков. В это время к нему пытается пробраться агрессор, которого вынуждены держать почти два десятка человек.

Нападавшего обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст.105 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «3», ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 21.08.19

В Сургуте совершил вынужденную посадку самолет, летевший в Надым. / На ямальском месторождении рабочий погиб от удара током прямо на буровой установке (ФОТО). / Зарплаты бюджетников и чиновников на Ямале вырастут в октябре 2019 и 2020 годов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»