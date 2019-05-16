Губернатор Артюхов пообщается с жителями в прямом эфире инстаграм

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал прямой эфир в инстаграм. Об этом он сообщил в четверг, 16 мая 2019 года, в своем аккаунте. Глава региона предложил подписчикам оставлять вопросы и комментарии под постом. Точная дата, сообщил г-н Артюхов, будет известна позднее. Ориентировочно это случится в конце следующей недели.

По словам губернатора, участвовать в он-лайн пресс-конференции будут также члены правительства региона и мэры.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов уже просил всех чиновников региона создать аккаунты в соцсетях, чтобы оперативнее отвечать на вопросы населения и информировать людей о работе.

Губернатора уже спросили о плохом качестве дорог в регионе, о возвращении прямых выборов мэров и губернатора, о том, почему чиновники не ездят на плохих машинах, а жителей возят на старых атобусах.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.05.19

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