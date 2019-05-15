На Ямале депутаты поспорили об отмене выборов губернатора

Два депутата заксобрания Ямала поспорили о том, следует ли вернуть прямые выборы губернатора автономии. Сначала свою позицию озвучил справедливоросс Валерий Степанченко. На сайте реготделения партии он сообщил, что внес два законопроекта о возвращении прямых выборов главы региона и мэров в думу. В ответ единоросс Виктор Казарин заявил, что не следует серьезно относиться к этим инициативам оппозиционера.

Как рассказал Валерий Степанченко, единороссы общим решением сняли вопрос о возращении прямых выборов на Ямале с повестки. «В ходе обсуждения на совете законодателей округа представители от партии «Единая Россия» предложили снять эти законопроекты с рассмотрения. Однако на основе норм закона округа «О правотворчестве» Валерию Степанченко удалось добиться продолжения работы в официальном порядке по представленным законопроектам о прямых выборах в профильном комитете. Справедливоросс предложил коллегам опубликовать законопроекты на сайте заксобрания, но это предложение не поддержали», – говорилось в сообщении «СР» 14 мая 2019 года.

В среду, 15 мая, партия «Единая Россия» озвучила свои аргументы против этого законопроекта на собственном портале. Мотивацию озвучил вице-спикер заксобрания автономного округа Виктор Казарин.

Единоросс заявил, что не относится серьезно к законопроектам Степанченко. Он назвал законопроекты Валерия Степанченко популистским шагом. По мнению г-на Казарина, система назначения губернатора и глав муниципалитетов хорошо себя зарекомендовала.

«Во-первых, такая система учитывает все особенности региона. Во-вторых, сокращаются затраты бюджета на проведение выборов, а в-третьих – в случае если назначенный глава муниципалитета не справляется с возложенными на него обязанностями, есть возможность оперативно назначить другого, более способного управленца. Более того, при такой схеме усиливается роль депутатского корпуса в принятии решений», – сказал Виктор Казарин.

Напомним, сейчас губернатор ЯНАО назначается по сложной схеме. Сначала партии предлагают своих кандидатов губернатору Тюменской области. Потом глава Тюменской области отбирает из них несколько человек и отправляет президенту. Глава государства также проводит отбор, после чего отправляет избранные фамилии в региональную думу. Дума голосует.

Местных глав также избирают через голосование за кандидатов в думе. Только претенденты на пост мэра отбор проходят единожды – их изучает специально созданная комиссия, в которую входят представители муниципальной и окружной власти.

Напомним, выборы губернатора Ямала отменили в 2014 году. Постепенно также были отменены всенародные выборы мэров – их заменили конкурсами. В 2019 году власти Ямала сделали заявление об отмене выборов в нескольких районах, где они еще оставались.

Салехард, служба информации

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