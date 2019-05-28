Федеральные политологи высказались о необходимости возвращения прямых выборов на Ямале

Дискуссию о возвращении прямых выборов губернатора на Ямале продолжили федеральные эксперты. Издание «Аргументы недели» подготовило опрос политологов на эту тему после того, как в регионе появились инициативы о смене политического устройства.

Ранее уже сообщалось, что поднял вопрос депутат- справедливоросс Валерий Степанченко, который внес законопроекты о возвращении всенародных выборов мэров и губернатора в повестку заксобрания ЯНАО.

Федеральное издание напоминает, что ЯНАО входит в число 10 субъектов России, где глава назначается – Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Крым, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, ХМАО и НАО.

По версии руководителя Центра электоральных практик Сергея Полякова, назначение губернаторов – решение Кремля. Но даже если в указанные регионы вернуть прямые выборы, Кремль все равно сможет оставить за собой контроль. Так как политическая ситуация в этих субъектах достаточно стабильная. «Готовы ли эти регионы к большей самостоятельности? Я считаю, что да, тем более что в сегодняшних реалиях, особенно на Кавказе, в нужном для Кремля результате не будет проблем», – рассуждает спикер.

С ним не согласен директор центра политического анализа Павел Данилин, который полагает, что регионам не нужны губернаторские выборы. В том числе, автономиям и кавказским республикам.

«Только жесткая вертикаль, эффективное госуправление. Это стратегические территории России, и нельзя допустить, чтобы ситуацию там раскачивали внешние силы и политические ангажированные скандалисты. Мало того, я считаю, что для сохранения целостности федерации выборы глав субъектов не нужны в принципе», – пояснил свою позицию эксперт.

Политтехнолог Алена Август также считает, что выборы не нужны, поскольку в стране не сформирована политическая культура, люди не всегда могут верно оценить кандидата.

«Как у избирателя, у меня тоже, конечно, большое желание, чтобы вернули прямые выборы, потому что тогда люди чувствуют, что они напрямую влияют на политику. А система выборщиков или выборы на уровне парламента к людям не имеет прямого отношения. Но как специалист я понимаю, что пока далеко не все готовы вдумываться, кого они выбирают. В публичной политике, увы, иногда побеждают не самые умные, а самые красивые. Поэтому вводить систему прямых выборов возможно только при повышении политической культуры. Многие люди вообще путают, что такое законодательная, а что такое исполнительная власть. И за один день это не привить, это коммуникационная программа на годы вперед», – заключает собеседник издания.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 28.05.19

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