Журналисты и политологи на Ямале продолжили дискуссию о возврате прямых выборов губернатора и мэров

Дискуссию депутатов о целесообразности возвращения прямых выборов мэров и губернаторов на Ямале поддержали политологи и СМИ. Свое мнение по теме опублоиковал в «Фэйсбуке» технолог и специалист по коммуникациям Евгений Забродин, с ним вступили в спор журналисты региональной прессы.

Дискуссию по вопросу возвращения выборов на Ямале открыл 14 мая депутат заксобрания региона Валерий Степанченко. Член «Справедливой России» заявил, что внес в повестку думы законопроекты о возвращении прямых выборов губернатора и мэров. Однако единороссы отказались рассматривать эти вопросы. Вместе с этим единороссы решили объяснить свою позицию. Глава фракции «ЕР» в заксобрании Виктор Казарин привел три аргумента за отмену выборов, среди которых экономия бюджета, возможность в любой момент сменить плохих глав и особенности региона.

Поддерживая мнние «ЕР», 17 мая о необходимости сохранения действующей системы заявил региональный политолог Евгений Забродин. Он запостил свою колонку на странице в «Фэйсбук» с комментариям о том, что запроса на возвращение выборов губернатора в обществе нет.

«Активность «Справедливой России» я могу расценить только как попытку напомнить о себе перед муниципальными выборами, которые пройдут в сентябре [в Салехарде пройдут выборы в гордуму]. Нет ни социально-экономических, ни общественно-политических причин для изменения нынешнего статуса-кво», – говорится в комментариях Забродина.

Сотрудники региональной прессы оспорили эти тезисы. В дискуссию вступили известные журналисты государственной телекомпании «Ямал регион» Марина Кильян, Ольга Друзякина, Екатерина Андреева, Вера Дронзикова, Мария Щурова.

Они оставили такие комментарии: «Для начала неплохо бы спросить жителей региона про запрос», «в наших срезах есть запрос, 100%», «да, хотелось бы выбирать», «Я житель округа, у меня очень серьезный запрос на прямые выборы».

«Какое реальное политическое предложение сегодня сформулировано? Есть прямые выборы мэров в крупных городах? А люди сказали не хотим выбирать сами, назначьте нам условного иванакононенко? Или есть политическая дискуссия хоть в одном СМИ? Что можно назвать реальным политическим проектом? Симулякры псевдопраймериз?», – написала Ольга Друзякина.

Политические дискуссии – редкость для Ямала. Выборы губернатора в автономии отменили в 2014 году. Постепенно отменяют прямые выборы и в муниципалитетах округа. В апреле 2019 годла глава округа Дмитрий Артюхов высказал свое мнение об этом процессе.

Салехард, Фролова Юлия

Салехард. Другие новости 20.05.19

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