На газовом месторождении Ямала рабочего убило ковшом экскаватора

На ямальском месторождении рабочего придавило ковшом экскаватора насмерть. ЧП произошло 16 мая 2019 года на территории ГП-5 Ямбургского газопромыслового месторождения.

Объект расположен в Надымском районе. «При производстве работ 51-летний мужчина был придавлен к металлической трубе ковшом экскаватора. Травмы оказались смертельными. Мужчина скончался в медсанчасти «Газпром добыча Ямбург», – говорится в сообщении следственного управления СК Ямала в пятницу, 17 мая 2019 года.

В ведомстве сообщили, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

На Ямале это далеко не первая трагедия с ковшом спецтехники. На территории Северо-Русского месторождения в Тазовском районе механизм раздавил рабочего в апреле 2018 года. Тогда же на территории Муравленковского месторождения рабочего раздавило ковшом, от ковша шел шнур к механизму управления. Следователи подозревали, что рабочий погиб по своей воле.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 16.05.19

Авиакомпания «Ямал» ищет маркетолога для расчета субсидий из бюджета. / Жители Ямала недовольны организацией работы переправы через Обь. / Политики на Ямале согласны освободить некоторых депутатов от обязанности раскрывать доходы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»