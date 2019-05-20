На Ямал из Франции доставили уроженца Чечни, который участвовал в резне в 2010 году

На Ямал доставили одного из участников резонансного конфликта в Новом Уренгое, который случился в 2010 году. Мужчина скрывался во Франции. Он был одним из пятерых участников потасовки с оружием, в результате которой погиб мужчина. Он также участвовал в вымогательстве. Потасовка вызвала волнения, широко обсуждалась, в том числе многие посчитали, что конфликт имеет признаки межнационального.

История

Началом конфликта стала авария на дороге Нового Уренгоя 17 октября 2010 года. Пострадавшим был Рим Мухаметов – его машина была повреждена, жертв в ДТП не было. После аварии Мухаметов стал требовать у виновника аварии деньги за ремонт машины, причем сумма многократно превышала реальный ущерб транспорту – 750 тыс. рублей.

Вымогать деньги ему помогали четверо мужчин – уроженцев Чечни (о том, что все они члены диаспоры, писала в 2010 году газета «Красный Север»). После неудачных попыток вынудить пострадавшего передать деньги, эти четверо мужчин без самого владельца разбитой машины Рима Мухаметова в очередной раз прибыли на «разборки» к виновнику ДТП. Они взяли с собой ножи. Вместе с виновником аварии на разговор вышел его родственник Башир Утагонов. Началась драка, обоих мужчин избили, порезали ножами. Башир Утагонов вот травм скончался. Согласно информации прокуратуры Ямала от 2012 года, ножом погибшего ударяли три человека.

Г-н Мухаметов – уроженец Башкортостана, подчеркивали в окружной газете «Красный Север», доказывая, что конфликт не был межнациональным.

Суд

Из пятерых участников потасовки и вымогательства троих задержали сразу – это владелец разбитой машины Мухаметов и двое уроженцев Чечни – Чергисханов и Ибрагимов. Еще двое скрыли и находились долгое время в розыске. В 2018 году полиция Франции обнаружила одного из этих беглецов. Он был выдан России в мае 2019 года: в аэропорту Шереметьево его сразу взяли под стражу. Обвиняемый сейчас содержится в изоляторе временного содержания в Салехарде.

Расследование уголовного дела возобновили (оно было остановлено до розыска сбежавших обвиняемых).

Дело находится в производстве отдела особо важных дел СУ СК России по ЯНАО.

Приговор

В 2012 году суд назначил Мухаметову наказание – 2 с половиной года в колонии общего режима, Чергисханову – 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, Ибрагимову – 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Кроме того, в качестве компенсации морального вреда суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших 5 млн 230 тыс. рублей.

Новый Уренгой, служба информации

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