На Ямале осудили участника потасовки, после которой в Новом Уренгое начались массовые погромы

В Салехарде осудили одного из участников резонансной потасовки осени 2010 года в Новом Уренгое – Рахмана Чергисханова. Он много лет скрывался, летом 2019 года стало известно о том, что его задержали во Франции и доставили на Ямал. Г-н Чергисханов признан виновным в убийстве группой лиц из корыстных побуждений (п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и вымогательстве (п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Решение принял суд ЯНАО 20 сентября 2019 года, сообщает агентство «Новый День». Приговором мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

История

В октябре 2010 года в Новом Уренгое случилось ДТП. Пострадавшим в нем стал Рим Мухаметов – вреда для здоровья не было, но его машина была повреждена. Мухаметов решил, что нужно заставить виновника аварии отдать 750 тыс.рублей на ремонт. Для вымогательства он привлек четверых человек (члены чеченской диаспоры).

31 октября группа вымогателей (без самого Мухаметова) прибыла к дому виновника ДТП с ножами и потребовала у него 750 тыс.рублей. На месте разбирательств присутствовал знакомый виновника аварии Башир Утагонов, он предложил вымогателям действовать через суд. Началась потасовка. Виновника ДТП ранили, Утагонова – убили.

После этого по городу прокатились погромы. Нападению подверглись заведения, которые контролировались выходцами из Чечни. В том числе пострадали кафе «Парус», «Регион 89», ночной клуб «ЭгоистЪ». Видео погромов сохранились в Сети. Кроме этого, злоумышленники уничтожили имущество, находящееся на территории СТО «Джип». Как писали в соцсетях и на форумах, конфликт имел признаки межнационального. По одной из версий потасовки могли устроить ногайцы, которые были недовольны действиями чеченцев. Ногайцы, якобы, требовали наказать виновных в смерти их собрата.

Местные СМИ и полиция настаивали, что конфликт не является межнациональным.

Итог

В 2013 году прокуратура ЯНАО сообщила, что Мухаметова осудили на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. Висхану Чергисханову «дали» 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима (это брат того самого Чергисханова, которого осудили на днях). Еще одному участнику потасовки – Ибрагимову – «дали» 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Новый Уренгой, Салехард, служба информации

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