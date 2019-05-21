В аэропорт Нового Уренгоя вернулся самолет из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Красавиа» вернулся в аэропорт вылета – Новый Уренгой – из-за сигнала о неуборке шасси. ЧП произошло во вторник, 21 мая 2019 года. Судно, на котором выполнялся полет – Як-42. Самолет следовал до Уфы. Он вылетел из Нового Уренгоя в 18:03.

«Самолет набрал высоту, однако в ходе полета сработала сигнализация о неуборке шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте СКР проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении указанного ведомства.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 104 пассажира. Посадка произведена в 20:02. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Сегодня же, 21 мая, случилось другое авиационное событие: были задержаны рейсы АТК «Ямал», выполняемые на самолетах «Сухой Суперджет», В итоге на рейсе Екатеринбург – Ноябрьск перевозчик принял решение заменить судно из-за возможных неполадок с бортовым самописцем.

Новый Уренгой, служба информации

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